Магия на большом экране: лучшие фильмы в жанре фэнтези, которые подарят ощущение приключений

Фантастические истории, которые переносят нас в удивительные путешествия

UAportal предлагает подборку самых волшебных фильмов в жанре фэнтези, которые очаровывали зрителей в течение 2000-х годов. Приготовьтесь к невероятным приключениям, которые подарят настоящее удовольствие и отдых.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Фэнтези, приключения, семейный

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 143 минуты

Год производства: 2005

Главный продюсер: Эндрю Адамсон

По мотивам любимого романа К.С. Льюиса "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" переносит нас в волшебный мир Нарнии. Четверо братьев и сестер попадают на мистический шкаф, который ведет их в фантастическое царство, замкнутое в вечной зиме. они должны выполнить героическое предназначение и покончить с господством Белой Ведьмы.

"Лабиринт Фавна"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фэнтези, драма

Страна производства: Испания, Мексика, США

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2006

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

"Лабиринт Фавна" – это мрачная и увлекательная история, разворачивающаяся на фоне гражданской войны в Испании. Юная Офелия находит тайный лабиринт, где обитают мифические существа. Выполняя задачи, поставленные фавном, Офелия отдает себе отчет, что ее путешествие содержит ключ к фантастической судьбе, переплетенной с мрачными реалиями войны.

"Сумерки"

Рейтинг IMDB: 5.2/10

Жанр: Фэнтези, драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 122 минуты

Год производства: 2008

Главный продюсер: Грег Моорадиан, Марк Морган, Возраст Годфри

"Сумерки" очаровали зрителей своей уникальной смесью романтики и вампирской мифологии. Белла Свон переезжает в маленький городок и влюбляется в вампира Эдварда Каллена. Вместе они преодолевают сложности своей запретной любви, сталкиваясь с сверхъестественными угрозами и вызовами бессмертия.

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"Загадочная история Бенджамина Баттона"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Фэнтези, Драма, Романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 166 минут

Год производства: 2008

Главный продюсер: Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Шон Чаффин

Фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона" рассказывает увлекательную историю о человеке, который взрослеет наоборот. Родившись пожилым мужчиной, Бенджамин Баттон проживает свою жизнь в обратном порядке, переживая историю любви, которая не подвластна времени. Становясь моложе, пока другие стареют, Бенджамин отправляется в путешествие, бросая вызов понятиям возраста, смертности и красоты мимолетных мгновений.

"Начало"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Фантастика, экшн, приключения

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 148 минут

Год производства: 2010

Главный продюсер: Кристофер Нолан

Фильм "Начало" приглашает нас в удивительное путешествие через сны и реальность. Мастера-экстрасенсы обладают способностью проникать во сны и добывать ценную информацию. Дом Кобб, искусный вор, получает шанс на искупление, взяв на себя амбициозную миссию подбросить влиятельному политику идею в сознание.

Напомним, мы рассказали о лучших фильмах для семейного просмотра.

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