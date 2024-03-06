Малина будет расти, как бешенная: рецепт эффективного органического удобрения

Чтобы обеспечить оптимальный рост малины и повысить ее сладость, важным шагом является внесение весенних удобрений. Зимой растениям не хватает главных витаминов и минералов, нужных для их развития.

Внесение органических удобрений может обеспечить растения необходимыми питательными веществами. UAportal поделился несложным рецептом органического удобрения для малины. Понадобится:

– 1 кг компоста или перегноя: Выбирайте высококачественный компост или перегной, поскольку он может значительно обогатить почву, которой не хватает органических веществ.

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– 100 г древесной золы: Древесная зола является отличным источником калия и различных полезных минералов, активно способствующих здоровому росту растений и повышающим урожайность.

– 50 г куриного помета (или другого навоза): Навоз обеспечивает органический азот и необходимые питательные вещества, способствующие общему росту и развитию растений.

– 50 г кальциево-аммиачной селитры (или другого азотного удобрения): Внесение азота в смесь имеет решающее значение, поскольку он стимулирует активный рост и развитие.

Убедитесь, что все ингредиенты тщательно перемешаны. Внесите удобрение, распределив его по поверхности грунта вокруг кустов малины.

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