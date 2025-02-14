Малиновые батончики для тех, кто любит полезное и вкусное
МАЛИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ
Это идеальный десерт для тех, кто любит полезное и вкусное!
Ингредиенты:
• Малина замороженная – 190 г;
• Кокосовая стружка – 140 г;
• Мед – 2 ст.л;
• Черный шоколад – 200 г.
Способ приготовления:
1. В чаше блендера смешать малину, кокосовую стружку и мед. Перебить до измельчения малины.
2. Высыпать полученную массу в форму, устланную пергаментом.
3. Заморозить в течение 2-3 часов.
4. После замораживания разрезать на порционные кусочки.
5. Покрыть каждый батончик растопленным черным шоколадом.
Эти малиновые батончики не только вкусны, но содержат натуральные ингредиенты, которые поддерживают ваше здоровье и заряжают энергией. Идеальный вариант для перекуса или десерта в праздник!