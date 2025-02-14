Малиновые батончики для тех, кто любит полезное и вкусное

МАЛИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ

Это идеальный десерт для тех, кто любит полезное и вкусное!

Ингредиенты:

• Малина замороженная – 190 г;

• Кокосовая стружка – 140 г;

• Мед – 2 ст.л;

• Черный шоколад – 200 г.

Способ приготовления:

1. В чаше блендера смешать малину, кокосовую стружку и мед. Перебить до измельчения малины.

2. Высыпать полученную массу в форму, устланную пергаментом.

3. Заморозить в течение 2-3 часов.

4. После замораживания разрезать на порционные кусочки.

5. Покрыть каждый батончик растопленным черным шоколадом.

Эти малиновые батончики не только вкусны, но содержат натуральные ингредиенты, которые поддерживают ваше здоровье и заряжают энергией. Идеальный вариант для перекуса или десерта в праздник!