Малоизвестные факты об украинском борще

Борщ – это щедрое блюдо, известное своей невероятной вкусовой палитрой и богатым составом, символизирующим сочетание разнообразных ингредиентов в единое гармоничное целое. UAportal делится интересными фактами об украинской вкусности.

1. Существует более 70 различных рецептов красного борща. "Киевский борщ" считается самым сложным и дорогим вариантом, поскольку требует объединения говядины, баранины и свинины для приготовления бульона, а также добавления натурального хлебного кваса.

Читайте также: Как сварить борщ: простой рецепт и полезные лайфхаки

2. Включение томатной заправки в украинский борщ является относительно современным дополнением, распространенным только в конце 19-го и начале 20-го веков с появлением американских помидоров в Украине. До этого в борще использовали подкислители, такие как сыворотка, простокваша, квашеная капуста, ягоды или незрелые яблоки.

3. Свекольный квас также использовался в качестве основы для борща в прошлом. Свекольный квас разводили водой и кипятили в глиняном или чугунном горшке. В кипящую смесь добавляли нарезанную свеклу, капусту, морковь и другие овощи, после чего горшок ставили в печь. Готовый борщ заправляли и солили по вкусу.

4. В Черниговской области готовят вариацию борща под названием "Переяславский" с грибными "ушками".

5. Житомирская область может похвастаться двумя отличными разновидностями борща. "Полесский борщ" включает сушеные вьюны и грибы, а "Коростенский борщ" – сухофрукты.

Предлагаем также рецепт постного борща, к которому добавляют копченые груши.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !