Малосольные цуккини: отличный рецепт, который вам обязательно нужно приготовить

Если вдруг друзья или родственники хотят поделиться с вами кабачками, то можете смело брать. У меня для вас есть отличный рецепт, который вам обязательно нужно приготовить!

900 г еще нежных цуккини

3 чайные ложки соли

2 ст.л.

2.5 ст.л.

3-5 зубочка чеснока

2 ложки масла

Пол пучка укропа

А дальше надо совсем немного постараться:

нарезаю кабачок 2-3 мм толщиной, кладу в миску, засыпаю солью, хорошо перемешиваю, так чтобы каждый кусочек был в соли.

Кабачки испускают очень много воды.

достаточно хорошо отжимаю руками кабачки от воды, затем добавляю мед, яблочный или винный уксус (здесь вкус сами регулируйте), добавляю тоненько нарезанный чеснок, укроп и масло.

И уже можно есть.

Поместите на несколько часов в холодильник и точно готово.

Приятного аппетита!