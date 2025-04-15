Мамин медовик с птичьим молоком — нежность, напоминающая о доме

Готовим с любовью и простыми ингредиентами.

Ингредиенты для теста:

Сливочное масло - 100 г

Яйца — 3 шт

Сахар - 200 г

Мед – 3 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Мука - 600 г

Как готовить:

Смешиваем масло, яйца, сахар, мед и соду. Ставим на паровую баню на 10–15 минут.

Добавляем муку, замешиваем тесто.

Формируем 4 одинаковых коржа, даем им остыть под полотенцем.

Выпекаем поочередно при 180 ° С (верх-низ) - 10-12 мин каждый.

Крем заварной:

Мука – 4 ст. л. с горкой

Сахар - 200 г

Молоко - 400 мл

Ваниль - по вкусу

Сливочное масло - 100 г

Смешиваем, варим до загустения, охлаждаем. Затем сбиваем с маслом до кремовой нежности.

Глазурь:

Какао – 3 ст. л.

Сахар - 200 г

Молоко – 4 ст. л.

Сливочное масло - 50 г

Размешиваем на плите, не перегреваем. Готово!

Собираем торт, пропитываем кремом, поливаем глазурью и даем настояться.

Нежно, по-домашнему и с душой!

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