Мамин медовик с птичьим молоком — нежность, напоминающая о доме
Готовим с любовью и простыми ингредиентами.
Ингредиенты для теста:
Сливочное масло - 100 г
Яйца — 3 шт
Сахар - 200 г
Мед – 3 ст. л.
Сода – 1 ч. л.
Мука - 600 г
Как готовить:
Смешиваем масло, яйца, сахар, мед и соду. Ставим на паровую баню на 10–15 минут.
Добавляем муку, замешиваем тесто.
Формируем 4 одинаковых коржа, даем им остыть под полотенцем.
Выпекаем поочередно при 180 ° С (верх-низ) - 10-12 мин каждый.
Крем заварной:
Мука – 4 ст. л. с горкой
Сахар - 200 г
Молоко - 400 мл
Ваниль - по вкусу
Сливочное масло - 100 г
Смешиваем, варим до загустения, охлаждаем. Затем сбиваем с маслом до кремовой нежности.
Глазурь:
Какао – 3 ст. л.
Сахар - 200 г
Молоко – 4 ст. л.
Сливочное масло - 50 г
Размешиваем на плите, не перегреваем. Готово!
Собираем торт, пропитываем кремом, поливаем глазурью и даем настояться.
Нежно, по-домашнему и с душой!
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