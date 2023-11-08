Методы борьбы с муравьями на огороде с помощью натуральных средств

Как избавиться от муравьев на огороде

Во время дачного и огородного сезона среди садоводов часто возникает проблема, когда муравьи уничтожают урожаи. Однако не всегда нужно прибегать к химическим препаратам. UAportal поделится эффективными народными средствами, которые помогут избавиться от муравьев в вашем саду.

Одним из самых эффективных средств для борьбы с муравьями в саду является простой водный уксусный раствор. Приготовьте смесь, смешав 150 мл 70% уксусной кислоты с 1 литром теплой воды. Для применения обильно полейте участки, где собираются муравьи.

Читайте также: 9 распространенных ошибок во время уборки, из-за которых в вашем доме появляются пауки

Также можно смешать разрыхлитель и сахарную пудру в равных пропорциях, и посыпать смесью участка с высокой активностью муравьев. Повторяйте эти действия до полного уничтожения муравьев.

Сочетание соли и пепла также является эффективным средством против муравьев в саду. Посыпьте землю пеплом, а затем полейте пораженные участки солевым раствором. Приготовьте солевой раствор, растворив 7 столовых ложек поваренной соли в кипятке.

Если вы ищете экономный подход, кипяток может быть простым, но эффективным средством. Как только вода достигнет температуры кипения, вылейте ее на муравейники. Однако очень важно не выливать кипяток вблизи растений, чтобы предотвратить их случайное повреждение.

Чеснок, который, как известно, отпугивает вредителей, можно наносить на нижнюю часть деревьев как природное средство отпугивания. Просто вотрите измельченные зубчики чеснока или листьев в основание деревьев. Кроме борьбы с муравьями, этот метод также помогает в борьбе с тлей.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!