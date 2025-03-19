Мифы о гранате, в которые мы до сих пор верим
Гранат – настоящий источник полезных веществ для детей.
Полезен для пищеварения
Гранат богат клетчаткой, которая поддерживает работу кишечника, предотвращает запоры и способствует здоровому пищеварению.
Улучшает память
Полифенолы – главные антиоксиданты граната – положительно влияют на работу мозга, способствуя лучшему запоминанию и концентрации внимания.
Поддерживает иммунитет
Благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов, гранат укрепляет защитные силы организма и помогает бороться с вирусами и бактериями.
Заботится о сердце
Полифенолы и калий в составе граната оказывают положительное влияние на сосуды и нормализуют артериальное давление, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.
"Гранат лечит анемию" – миф.
На самом деле он содержит очень мало железа и не поможет поднять гемоглобин.
С какого возраста можно предлагать детям гранат?
С 8-9 месяцев (если ребенок умеет есть маленькие кусочки) – можно дать зернышки, раздавленные ложкой. Обязательно под наблюдением взрослого.
С 12 месяцев – можно предлагать целые зернышки.