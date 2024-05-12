Мифы о здоровом питании: советы, которые следует знать каждому

Многие распространенные стереотипы относительно здорового образа жизни часто обманчивы. UAportal опроверг различные ложные представления о здоровых привычках в питании.

Соки

Вместо завтрака в виде фреша лучше употреблять цельные фрукты и овощи. Это гарантирует поступление всей клетчатки из продуктов и предотвращает чрезмерное потребление сахара.

Цельные фрукты и овощи обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и сохраняют чувство сытости в течение длительного периода. Поэтому употребление цельных продуктов, богатых клетчаткой, является здоровым началом дня.

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Белок

Миф о том, что "чем больше белка, тем лучше", стоит опровергнуть, включив в свой рацион разнообразные источники происхождения этого продукта, такие как растительные белки, а также нежирные сорта мяса и рыбы. Разнообразие потребления в рационе обеспечивает широкий спектр необходимых питательных веществ и снижает риск употребления избытка насыщенных жиров.

Обезжиренные продукты

Некоторые низкокалорийные продукты могут содержать большее количество сахара или искусственных добавок, которые компенсируют недостаток жира. Лучше сосредоточиться на потреблении цельных, необработанных продуктов и включении в рацион здоровых жиров, таких как авокадо и орехи. Это обеспечит организм необходимыми питательными веществами и поддержит естественный сбалансированный и питательный рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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