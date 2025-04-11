Микропластик в жевательной резинке: что показало исследование

Жевательная резинка содержит растительные или синтетические пластические полимеры, что делает ее потенциальным источником микропластика. Вместе с тем количество микропластика, которое человек может проглотить во время жевания резинки, ранее не определялось.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели пилотное исследование, чтобы изучить выделение микропластика во время жевания. Они рассматривали десять видов жевательной резинки: по пять марок натуральной и синтетической. Участники жевали их в течение определенного времени – от двух до 20 минут.

Исследователи собирали образцы слюны во время жевания и анализировали их с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и метода количественного определения микропластика с помощью смартфона.

Как говорится в результатах, каждый грамм жевательной резинки высвобождает до 637 микропластиковых частиц. Причем 94% высвобождается в течение первых 8 минут жевания.

Синтетические и натуральные жевательные резинки на растительной основе выделяют одинаковое количество микропластика (P>0,8). В слюне обнаружили четыре основных пластических полимера, чаще всего встречались полиолефины.

Авторы исследования отмечают: эти данные свидетельствуют о том, что жевание резинки влечет за собой прямое попадание микропластика в организм, что потенциально представляет риск для здоровья.

Однако они не ставили своей целью пугать людей. Ученые не знают, является ли микропластик опасным для человека, поскольку соответствующих испытаний не проводилось.

Впрочем, в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с пластиком, и исследователи стремились получить конкретные цифры микропластика и жевательной резинки.

Следует также напомнить, что жевательная резинка с сахарозаменителем ксилитолом может усугублять симптомы таких расстройств как синдром раздраженного кишечника и вздутие живота.