Минералы усилят внутренний ресурс трех знаков зодиака: Гороскоп на неделю 11-17 сентября

UAportal подготовил гороскоп, в котором исследуется влияние камней на три знака зодиака: Рак, Скорпион и Рыбы. Узнайте, как оникс, сапфир и авантюрин повлияют на их энергии в период с 11 по 17 сентября.

Рак

Оникс, известный своими многослойными переливами, накапливает жизненную энергию, отвращает болезни и усиливает лидерские способности. На этой неделе люди, рожденные под знаком Рака, максимально сильно почувствуют, как волшебная энергия оникса влияет на жизнь.

Используйте мощные свойства этого камня в ближайшие дни. Позвольте ониксу усилить ваши сильные стороны и защитить от негативных воздействий. С ониксом на своей стороне вы почувствуете обновленное дыхание жизненной энергии и решительности.

Скорпион

Сапфир, часто темно-синего цвета, считается камнем долголетия, власти, духовной силы, чистоты помыслов, благоразумия, красоты, доброты, любви и надежды. На этой неделе представителей знака зодиака Скорпион волшебная энергия сапфира будет устремлять к внутренней мудрости и духовному росту.

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Примите преобразующую силу этого камня, когда будете углубляться в эмоции и изучать глубины своей души. Позвольте сапфиру осветить свой путь и внести ясность в мысли. Под его руководством вы найдете силу и покой перед лицом вызовов.

Рыбы

Считается, что авантюрин усиливает любовь к жизни, радость, эмоции и проясняет разум. На этой неделе люди, рожденные под знаком Рыб, ощутят резонанс с яркой энергией авантюрина, которая наполнит их жизнь позитивом и оптимизмом.

Примите авантюрный дух этого камня, когда отправитесь навстречу новым впечатлениям и эмоциям. Позвольте авантюрину открыть сердце и разум, устремляя к более глубокому пониманию себя и окружающего мира. Под его влиянием вы сможете с легкостью находить радость и удовольствие в любом моменте.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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