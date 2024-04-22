Мир магии и приключений: фильмы фэнтези, которые увлекут каждого зрителя
UAportal подготовил подборку из пяти фэнтезийных фильмов 2007-2010 годов. От завораживающих песков древней Персии до причудливых царств Страны Чудес эти фильмы увлекут зрителей эпическими приключениями, магическими испытаниями и волнующими историями.
"Принц Персии: Пески времени"
Рейтинг IMDb: 6.6/10
Жанр: Приключения, фэнтези, боевик
Страна производства: США
Продолжительность: 116 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Джерри Брукхаймер
Фильм основан на популярной серии видеоигр и рассказывает о принце, которому поручено защитить старинный кинжал, имеющий силу возвращать время вспять. С помощью принцессы он должен остановить злого вельможу, желающего завладеть кинжалом и высвободить его разрушительную силу.
"Алиса в Стране чудес"
Рейтинг IMDb: 6.4/10
Жанр Приключения, семейный, фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 108 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Джо Рот
Этот фильм является киноадаптацией классической сказки Льюиса Кэролла. Маленькая девочка Алиса падает в кроличью нору и попадает в удивительный мир Страны Чудес. Чтобы спасти Страну Чудес от правления тиранической Красной Королевы, Алиса должна принять свое настоящее предназначение и победить Бармаглота.
"Гарри Поттер и Орден Феникса"
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Жанр: Приключения, семейный, фэнтези
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 138 минут
Год: 2007
Главный продюсер: Дэвид Гейман
Пятая часть любимой серии фильмов о Гарри Поттере рассказывает о том, как Гарри и его друзья формируют тайную группу под названием Армия Дамблдора, чтобы защитить Хогвартс от деспотического правления Министерства магии. Гарри также должен бороться с собственными внутренними проблемами и противостоять растущей власти Волдеморта.
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"Загадочная история Бенджамина Баттона"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: Драма, фэнтези, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 166 минут
Год: 2008
Главный продюсер: Кэтлин Кеннеди
Фильм рассказывает о жизни Бенджамина Баттона, родившегося с необычной болезнью, заставляющей его стареть в обратном направлении. Молодея, он сталкивается с особым трудом, переживает любовь и пытается примириться с реальностью своего необычного существования, охватывающего десятилетия воспоминаний.
"Потустороннее"
Рейтинг IMDb 6.4/10
Жанр: Драма, фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 129 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Клинт Иствуд
Фильм "Потустороннее" переплетает несколько сюжетных линий, сходящихся на тему жизни после смерти. Сюжет рассказывает о жизни трех людей из разных уголков мира, связанных между собой опытом со смертью и потусторонней жизнью. Когда их пути в конце концов сходятся, они ищут ответы на глубокие вопросы о смерти, духовности и смысле самой жизни.
Напомним, мы рассказали о лучших семейных фильмах.
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