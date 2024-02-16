Мировой дебют vivo V30 и vivo V30 Pro: Что известно

В официальном сообщении компания vivo подтвердила долгожданную дату глобального запуска своих новейших смартфонов V-серии. UAportal рассказывает о презентациях vivo V30 и vivo V30 Pro.

Презентация пройдет 28 февраля в Таиланде. Ожидается, что Vivo V30 Pro будет потрясающий 6,78-дюймовый AMOLED-экран с высокой частотой обновления 120 Гц. С разрешением 2800x1260p и пиковой яркостью 2800 нит, дисплей обещает обеспечить яркое изображение.

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Устройство будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8200, обеспечивающем бесперебойную работу.

Кроме того, vivo V30 Pro предлагает 12 ГБ оперативной памяти, а также емкую внутреннюю память на 512 ГБ. Пользователи могут рассчитывать на надежный аккумулятор емкостью 5000 мАч с расширенными возможностями 80 Вт, что обеспечивает длительное использование и быструю зарядку.

Кроме того, телефон будет оснащен защитой IP54. Для дальнейшего улучшения фотосъемки vivo V30 Pro будет оборудован камерой ZEISS.

Что касается базовой модели vivo V30, то конкретные технические характеристики пока не разглашаются, поэтому мы с нетерпением ждем более подробной информации.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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