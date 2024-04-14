Мицеллярная вода или гидрофильное масло: каким средством лучше очищать лицо

Демакияж является важным этапом в процессе очищения лица в конце дня. UAportal рассказывает, что лучше поможет снять макияж: мицеллярная вода или гидрофильное масло.

Как снимает макияж

Мицеллярные воды часто предпочитают ее мягкие, но эффективные очищающие свойства благодаря мицеллам, крошечным молекулам, которые растворяют грязь и косметику. Гидрофильное масло также эффективно удаляет макияж, но может ощущаться более тяжелым на коже и оставлять жирный слой, если его должным образом не смыть.

Для какого типа кожи

При выборе средства очень важно учитывать свой тип кожи. Мицеллярная вода, как правило, подходит для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к акне. Гидрофильное масло можно использовать владельцам сухого типа, поскольку оно обеспечивает дополнительное увлажнение и питание, но может быть не лучшим вариантом для людей с жирной или проблемной кожей из-за содержания масел в составе.

Способ использования

Мицеллярную воду необходимо нанести на ватный диск и осторожно смывать макияж, меняя спонжи до тех пор, пока они не будут чисты. Гидрофильным маслом необходимо умываться в 2 этапа: сначала нанести сухими руками на сухое лицо, затем эмульгировать его в течение 30-40 секунд влажными ладонями и обязательно смыть пенкой или гелем.

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Состав

По составу мицеллярная вода имеет водное основание и обычно содержит мягкие очищающие вещества, что делает ее подходящим вариантом для ежедневного использования, не вызывая раздражения. Гидрофильное масло имеет в составе разные масла и не подходит для демакияжа на каждый день, особенно для жирной и проблемной кожи, ведь может забивать поры.

Стоимость

Мицеллярная вода часто более доступна, и ее можно найти в разных ценовых сегментах. Качественные гидрофильные масла, как правило, дороже своих особых формул и дополнительных ингредиентов в составе, питающих и ухаживающих за кожей.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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