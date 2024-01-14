Могут испортиться: 3 вещи, которые никогда нельзя чистить содой

Пищевая сода, основной продукт домашнего обихода, обычно используется не только в кулинарии, но и для борьбы со стойкими пятнами. Однако важно понимать, что некоторые вещи не выдерживают чистку этим универсальным веществом, поскольку оно может нанести им необратимый вред. UAportal дает полезные советы.

1. Алюминиевые кастрюли и сковородки

Хотя пищевая сода обычно считается безопасным чистящим средством металлических поверхностей, ее никогда не следует применять к алюминиевой посуде. Причиной такой осторожности есть потенциальное окисление и изменение цвета алюминия.

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2. Серебро и позолота

Обработка серебряных изделий пищевой содой может привести к потере их блеска. Ее свойства могут уменьшить блеск и сияние серебра. Аналогично использование раствора пищевой соды для чистки позолоченных аксессуаров может снять верхний блестящий слой, нанеся им непоправимый вред.

3. Мраморные столешницы

Химический состав пищевой соды делает его непригодным для использования на мраморных поверхностях. Это может привести к коррозии и порче щекотливого материала. Вместо этого рекомендуется использовать обычную мыльную воду для очищения.

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