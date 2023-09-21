Могут принести неудачу: приметы, на которые следует обратить внимание

Кроме общеизвестных предрассудков вроде пересечения дороги черной кошкой, существует множество других примет, которые, по поверью, приносят неудачу или указывают на надвигающиеся неприятности. Фольклор богат такими приметами, которые выходят за пределы прогнозов погоды и встреч с котами.

Дом часто считается святилищем, безопасным убежищем от внешнего мира. Однако, если лампочка внезапно гаснет, считается, что это предвещает семейные конфликты и потенциальный разрыв отношений. Так же считается, что упавшая фотография или разбитое зеркало символизируют травмы или несчастья.

Остановка часов ассоциируется с финансовыми трудностями и ухудшением здоровья. Интересно, что существуют и другие важные народные поверья, связанные с часами, например запрет даровать или хранить их в сломанном состоянии.

Категорически не рекомендуется возвращаться за забытой вещью во избежание столкновений с трудностями и нарушением своих планов.

Любовные приметы могут играть определенную роль в сохранении романтики и поддержании здоровых отношений с партнером. Эзотерики предостерегают от принятия подарков желтого цвета, поскольку считается, что они приносят разлуку.

Читайте также: Пять слов-магнитов, которые отталкивают деньги и привлекают проблемы

Потеря расчески или шпильки рассматривается как предупредительный знак о потенциальном сопернике на горизонте, призывая людей быть бдительными и не пропустить эту примету.

Хотя вид бабочки обычно может вызвать радость, в сфере предрассудков он считается предвестником болезни для члена семьи. Поэтому желательно следить за своим здоровьем, когда в доме появляется бабочка.

Наличие тараканов в доме свидетельствует не только об отсутствии чистоты, но и о нежелании поддерживать стабильный денежный поток. Те, кто знает об этом поверье, немедленно избавляются от этих назойливых насекомых, чтобы сохранить свою финансовую стабильность.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !