Могут привлечь неприятности: Какие вещи нельзя хранить дома

Народные поверья издавна предупреждают об определенных предметах, которые, как считается, притягивают негативную энергию в дом. К сожалению, многие из этих вещей можно найти в домах, даже не подозревая об их потенциальном влиянии.

Считается, что устранение этих вещей улучшит общую ситуацию и убережет семью от несчастий. UAportal рассказывает о предметах, которые считаются опасными для хранения дома.

1. Изношенная одежда

Согласно народным поверьям, старая и потрепанная одежда имеет свойство накапливать негативную энергетику. Чтобы уменьшить ее, желательно избавиться от одежды, которая не подлежит ремонту или уже не носится.

2. Поврежденная посуда

Несмотря на то, что может быть жалко выбросить сколотые или треснувшие чашки и тарелки, предрассудки свидетельствуют об обратном. Считается, что наличие дефектов в посуде притягивает затруднения. Поэтому рекомендуется выбрасывать такие предметы, чтобы предотвратить потенциальные неприятности.

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3. Разбитые зеркала

Согласно определенным поверьям, поврежденные зеркала нельзя держать в доме. Считается, что они оказывают негативное влияние, которое может принести несчастье. Поэтому рекомендуется убрать разбитые зеркала из домашнего интерьера, чтобы сберечь положительную атмосферу.

4. Пустые бутылки

Не все отдают себе отчет, что хранить пустые бутылки в доме не рекомендуется. Желательно утилизировать такую тару как можно скорее, чтобы предотвратить задержку потенциальной негативной энергии.

5. Хвойные ветви

Ветви хвойных деревьев, таких как сосна или пихта, можно держать в помещении только в конце декабря и начале января. Считается, что в другое время эти деревья могут невольно доставить в дом трудности.

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