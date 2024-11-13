Морковный пирог с крем-сыром: вкусная альтернатива сладкому

Если вы в поиске необычной альтернативы сладкому, советую попробовать этот морковный пирог!

Ингредиенты:

Для пирога:

- масло растительное - 140 мл

- яйца – 2 шт.

- тростниковый сахар – 200 г

- Тертая морковь - 300 г

- Мука – 180 г

- сода – 1/2 ч.л.

- молотая корица – 1 ч.л.

- соль

- Ананас

- изюм

- орехи

Для глазури:

- сливочный сыр – 250 г

- Сахарная пудра – 275 г

Готовим, пока зубочистка не будет получаться полностью сухой.

PS Даем полностью остыть тесту, а только потом добавляем сверху глазурь.