Морковный торт: вкусное необычное сочетание

Как вы относитесь к необычным сочетаниям? Попробовать еще какие-нибудь овощные десерты и какие любимые? Например, тарт с помидором, пирожные из цуккини, торт – огурец-базилик.

Морковный бисквит:

Форма 16 см

130 г муки

140 г тростникового сахара

10 г разрыхлителя

1/3 ч. л. соли

2 г молотой корицы

80 мл рафинированного масла

60 мл апельсинового фреша

цедра одного апельсина

250 г моркови (натертой на мелкой терке)

150 г грецких орехов (обжаренных)

Включите духовку на 170° с конвекцией.

Соедините: муку, сахар, разрыхлитель, соль, корицу.

Объедините цедру, морковь, растительное масло и апельсиновый фреш.

Измельчите скалкой грецкие орехи и добавьте к сухим ингредиентам.

Перемешайте сухую и мокрую часть.

Затяните дно формы фольгой, выложите тесто в форму, разровняйте.

Отправьте в разогретую духовку на 50 минут.

Достаньте бисквит, дайте остыть, оберните пленкой и оставьте на 12 часов.

Апельсиновый мармелад:

100 г филе апельсина

50 мл апельсинового фреша

цедра половины апельсина

4 г пектина NH

40 г сахара

1/5 ч. л. лимонной кислоты

Смешайте сахар с пектином.

Прогрейте филе апельсина, фреш и цедру до 40°С. Снимите с плиты, добавьте сахар с пектином, сверните на плиту.

Доведите до кипения, дайте прокипеть 1 минуту, снимите с плиты.

Добавьте лимонную кислоту, перемешайте, переложите в миску и накройте пленкой в контакт.

Дайте мармеладу остыть 1-2 часа.

Крем:

250 г крем-сыра

100 мл сливок (30-33%)

80 г сливочного масла (82%)

40 г сахарной пудры

Взбейте крем-сыр, масло и сахарную пудру. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме.

Добавьте сливки, продолжайте взбивать.

Переложите 2/3 крема в кондитерский мешок, 1/3 крема – в мешок с насадкой "закрытая звезда".

Переложите мармелад в мешок.

Разрежьте бисквит на 3 коржа.

Поставьте на тарелку кольцо, выложите ацетатную пленку. Положите лепешку бисквита, выложите крем по диаметру, затем мармелад.

Выложите сверху второй лепешку, затем крем и мармелад.

Выложите третий бисквит, сверху отсадите крем фигурной насадкой.

Удалите торт на несколько часов в холодильник.

Снимите кольцо с торта, задекорируйте кумкватом, попкорном в карамеле и орехами в карамеле.

Приятного аппетита!