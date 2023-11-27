Можно ли держать дома орхидею: предрассудки и приметы

Орхидеи благодаря своей необычайной красоте обросли множеством примет и предрассудков, которые иногда могут быть противоречивыми, в зависимости от культурных особенностей. UAportal рассматривает поверья, связанные с орхидеями в западных и восточных странах, где их значения полностью отличаются.

Приметы об орхидеях в западных странах

В западных странах преобладает своеобразное представление об орхидеях. Считается, что цветок обладает способностью "изгонять" мужчин из дома. Чтобы противодействовать этому, некоторые советуют поставить орхидею в месте, где вторая половинка бывает редко.

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Впрочем, в западных культурах орхидеям приписывают и другое качество: энергетический вампиризм. И хотя это понятие существует, оно не обязательно означает полное исключение орхидей из дома. Достаточно просто перенести растение в менее посещаемое место.

Приметы об орхидеях в восточных странах

В противоположность этому, в восточных странах орхидеи почитаются как символы благородства и процветания. Известные как магниты на удачу, орхидеи часто ставят у входа или в самом уютном месте дома.

Примечательно, что цвет орхидеи имеет также важное значение в восточных верованиях. Желтые сорта орхидей предпочитают те, кто стремится к финансовому процветанию, красные цветы, улучшают когнитивные способности и навыки решения проблем, а белые орхидеи приносят гармонию в семейные отношения и улучшают общую домашнюю обстановку.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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