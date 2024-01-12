Можно ли называть детей в честь родителей: Плюсы и минусы согласно приметам

В разных семьях принято называть детей в честь родителей, бабушек, дедушек или других старших родственников. Однако существуют определенные верования и представления, связанные с этой традицией, предполагающие, что это может иметь последствия на уровне биополя, потенциально создавая риски как для ребенка, так и для человека, чье имя заимствовано. UAportal рассматривает разные стороны этой темы.

1. Родители и родственники

Согласно приметам, если назвать ребенка в честь родителя, то это разделит их удачу пополам. Это представление предполагает, что такая традиция может иметь последствия для ребенка, поскольку связывает его с судьбой предка, который не всегда может быть положительным или без осложнений. Некоторые даже утверждают, что ношение того же имени, что и у родственника, может сделать человека восприимчивым к кармическому бремени этого члена семьи на протяжении всей жизни.

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2. Совместное имя у супругов

Вопреки потенциальным беспокойствам, связанным с обычаями именования, некоторые считают, что если супруги носят одно имя, это может принести ощущение единства между ними, поскольку родство в их именах создает более крепкую связь. Согласно некоторым показаниям, пары с одинаковыми именами, например Евгения и Евгений, как правило, имеют длительные и гармоничные браки.

3. Многие тезисы среди близких родственников

Совместное использование схожих имен в кругу родственников – не редкость. Однако некоторые поверья предполагают, что если свекровь и невестка имеют одинаковые имена, могут возникнуть потенциальные конфликты. Такое совпадение имен может создать энергетический разрыв, что приведет к постоянному соперничеству и трудностям в установлении взаимопонимания и, следовательно, к отсутствию мира в их отношениях.

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