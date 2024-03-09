Можно ли отдать, подарить или выбросить свое денежное дерево: приметы и суеверия

Денежное дерево, также известное как толстянка – это комнатное растение, окутанное мифами и легендами о его способности притягивать богатство и удачу. UAportal рассказал, что может наступить момент, когда вам нужно будет принять решение о том, что делать с растением, если оно погибло, или представляет опасность для домашних животных в вашем доме.

Обычно денежные деревья могут расти в домашних условиях около 50 лет, но при отсутствии должного ухода они могут начать терять свой вид уже через 1-2 года. Поэтому первым шагом должна быть попытка оживить растение с помощью обрезки, подкормки и замены почвы.

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Рассмотрите возможность использования срезанных побегов, поставив их в воду до появления корней. Это позволит вам вырастить новое растение, которое сможет заменить стареющее денежное дерево и продлить его символизм.

Но можно ли выкинуть старое денежное дерево? Для тех, кто хочет следовать эзотерическим верованиям, просто бросать его в мусорное ведро не рекомендуется. Вместо этого предлагается уважительно попрощаться с растением, зарыв его.

Еще один вариант – подарить свое денежное дерево. Согласно некоторым приметам, это можно сделать, но рекомендуется отдавать его только близким родственникам или друзьям.

Однако очень важно, чтобы ваши отношения с этими людьми были крепкими и положительными. Не рекомендуется передавать свое денежное дерево завистливым, ревнивым, конфликтным родственникам или знакомым.

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