Можно ли сажать березу у дома: народные приметы и предрассудки

Среди разнообразных народных примет береза является одним из наиболее часто упоминавшихся растений. UAportal рассказал, что считалось, что она выступает защитником во время грозы и даже хранительницей домашнего очага.

В древности люди высаживали березы на своих участках, будучи уверенными, что это предотвратит удары молнии. Кроме того, чтобы защититься от грозы, они размещали березовые ветки на чердаках как дополнительное средство.

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Береза также играла определенную роль в прогнозировании погоды. В ожидании развертывания листьев, сигнализировавших о приходе весны, наши предки выжидали еще шесть-семь дней, прежде чем приступать к посевным работам. Дерево служило гарантией того, что холодов не стоит ждать.

Крестьяне готовили березовые колья и размещали их на своих полях. Считалось, что эта практика основана на верованиях, унаследованных от предыдущих поколений, отпугивает вредителей и обеспечивает щедрый урожай.

Еще одним интересным обычаем был березовый венок, который аккуратно сплетали и украшали рога коров. В течение дня эти животные с гордостью демонстрировали венок на пастбище, а к вечеру его съедали. Предки верили, что этот ритуал обеспечит обилие молока.

Кроме того, она славилась своей способностью отталкивать отрицательные силы. Считалось, что если у дома растет береза, это притягивает позитив и защищает от злых влияний.

Одна из главных примет, которая передается из поколения в поколение, свидетельствует, что растущая возле дома береза приносит счастье и удачу.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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