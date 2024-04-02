Можно ли снимать обручальное кольцо после свадьбы: о чем говорят народные приметы

UAportal рассказал, что кольцо, также известное как священный символ супружеского союза, имеет большое значение с давних времен. Традиция обмениваться ими для скрепления брака имеет глубокие корни, в частности, еще со времен Древней Греции или даже Древнего Египта.

Размещение обручального кольца на левом или правом безымянном пальце зависит от религиозных убеждений, которых придерживается пара. А как насчет ношения или снятия обручального кольца после церемонии? Существуют ли какие-нибудь легенды, поверья, связанные с этим действием?

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Одна легенда свидетельствует, что отсутствие обручального кольца на пальце мужа или жены ассоциировалось со сложным и недолговечным браком. Считалось, что чем дольше пара будет носить обручальные кольца, тем крепче будет их брачная связь. И наоборот, те, кто снимал обручальные кольца, часто сталкивались с частыми ссорами, спорами и разногласиями.

Однако стоит отметить, что также нет обязательного правила постоянно носить обручальное кольцо, не снимая его никогда.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

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