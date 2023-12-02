Можно ли удерживать корги в квартире

Размерность и резвый характер корги часто вызывают вопросы его содержания в квартире. Эта порода собак поражает своим неповторимым видом и веселым темпераментом, но одновременно требует определенного внимания своим потребностям. UAportal рассказывает о преимуществах и недостатках этой породы.

Преимущества содержания корги в квартире

Размер собаки

Маленькие размеры делают корги идеальной породой для квартир и домов.

Неприхотлив к нагрузкам

Низкие требования к физическим нагрузкам делают их удобными для владельцев с напряженным графиком.

Характер собаки

Корги известны своим общительным характером, что делает их отличными компаньонами для одиноких людей.

Читайте также: Как отогнать уличных кошек, метящих на окна и двери дома

Недостатки содержания корги в квартире

Лай

Корги подвержены лаю, что может быть неприятностью для соседей.

Шерсть

Их обильная линька требует регулярной уборки.

Высокая энергичность

Высокая энергичность корги может привести к неудовлетворительному поведению, если не выгуливать собаку с определенной регулярностью.

Ранее UAportal сообщал, как можно избавиться от запаха кошачьей мочи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!