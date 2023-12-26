Можно родиться ленивым: Топ-5 малоизвестных фактов о наследственности

Формирование характера человека – это сложное взаимодействие между генетическими чертами, унаследованными от родителей, и окружающей средой, вызывающей постоянные споры об их относительном значении. UAportal рассказывает интересные факты о наследственности.

1. Лень

Патологическая лень, когда люди с удовольствием проводят целый день на диване, могут быть связаны с определенным набором генов, а не с воспитанием. Проводились исследования на крысах, где наблюдали четкие генетические различия между потомками групп высокоактивных крыс и самых ленивых.

2. Влечение к путешествию

Непреодолимое влечение к путешествиям в сочетании с постоянной потребностью в изменениях имеет научное объяснение. Ген DRD4-7R, обнаруженный примерно у 20% людей, прививает стремление к приключениям, исследованиям и частым переездам.

3. Водительские навыки

Вождение автомобиля может казаться простым, но некоторым людям трудно развить навыки поведения за рулем. Есть цепочка генов, влияющих на память, пространственную ориентацию и скорость реакции, затрагивающая примерно 30% населения планеты, что вызывает беспокойство по поводу их способности безопасно управлять автомобилем.

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4. Выбор партнера

При выборе долгосрочного партнера генетика тайком берет верх над внешними критериями, такими как физические данные и общие интересы. Главный комплекс гистосовместимости (HCG), семейство генов, играет немаловажную роль в выборе партнера, причем женщины часто выбирают людей с разными профилями HCG, чтобы максимизировать шансы на рождение здорового потомства.

5. Фобии

Фобии, как правило, связанные с травматическим опытом, также могут наследоваться через поколение. Например, мыши, наученные бояться вишни, передают этот страх своим потомкам, что свидетельствует о наследственной основе фобий. Этот врожденный механизм выживаемости дает представление о первобытных инстинктах.

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