Мраморный или гранитный подоконник: какой вариант выбрать

Подоконник играет немаловажную роль в надежной установке окон. Однако важно также учитывать визуальную привлекательность, подводящую нас к дилемме выбора между мраморным и гранитным подоконниками. UAportal рассказывает об аспектах разного вида подоконников.

Гранитный подоконник

Гранитный подоконник предлагает идеальный баланс элегантности и долговечности. Такой подоконник не только ударопрочный, но и невосприимчивый к разным погодным условиям, что делает его очень надежным. Кроме того, оно может выдерживать значительные перепады температур без повреждений.

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Прочность гранитного подоконника

Что касается прочности, то гранит превосходит ожидания благодаря своей превосходной прочности на сжатие, что делает его очень стойким к разрушению. В самом худшем случае могут появиться лишь поверхностные царапины, которые легко устраняются простой шлифовкой.

Мраморные подоконники

С другой стороны, мраморные подоконники имеют богатое историческое наследие, которое выходит за рамки простого использования в качестве напольного покрытия или лестницы. Благодаря своей изысканной красоте и восхитительным свойствам мрамор идеально подходит для создания визуально потрясающих подоконников.

Мраморные подоконники могут улучшить эстетику любого интерьера, предлагая одновременно качество и долговечность при должном уходе.

Мраморные подоконники бывают разных типов, каждый из которых имеет свой неповторимый шарм как натуральный продукт. Увлекательные текстуры, демонстрирующие мраморные подоконники, добавляют элегантный и выразительный штрих к любому пространству. Возможности дизайна также распространяются на края, позволяя получить гладкие и полированные края или современные закругленные углы с разным радиусом – в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

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