Мультфильмы, которые следует просмотреть всей семьей
UAportal подготовил подборку из самых любимых и рейтинговых анимационных фильмов с 2001 по 2005 годы. Узнайте о невероятном мире мультфильмов и их влиянии в этот период.
"В поисках Немо"
Рейтинг IMDb: 8.2/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 104 минуты
Год: 2003
Производство: Pixar Animation Studios
"В поисках Немо" рассказывает о путешествии рыбы-клоуна Марлина, отправляющегося на поиски своего сына Немо, которого поймал аквалангист и поместил в аквариум. Марлин объединяется с забывчивой голубой рыбкой по имени Дори и сталкивается на своем пути с разными испытаниями, в частности с акулами, черепахами и пеликаном.
"Шрек"
Рейтинг IMDb: 7.9/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 90 минут
Год: 2001
Производство: DreamWorks Animation
Этот мультфильм рассказывает историю огра по имени Шрек, отправляющегося на спасение принцессы Фионы с башни, охраняемой драконом. С помощью Осло, болтливого и верного спутника, Шрек сталкивается с такими вызовами, как жестокий лорд Фаркуад и его армия. Во время путешествия между Шреком и Фионой возникает связь, которая приводит к неожиданным ощущениям и счастливому концу.
"Суперсемейка"
Рейтинг IMDb: 8/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 115 минут
Год: 2004
Производство: Pixar Animation Studios
"Суперсемейка" – это семья супергероев, которые должны победить Синдрома, суперзлодея, стремящегося отомстить супергероям. Боб, также известный как Мистер Невероятный, вместе с Хелен, Вайолет и Дэш используют свои удивительные способности, чтобы защитить семью и спасти мир.
"Мадагаскар"
Рейтинг IMDb: 6.9/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 82 минуты
Год: 2005
Производство: DreamWorks Animation
Мультфильм "Мадагаскар" рассказывает историю льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории, которые после неожиданного происшествия оказались на острове Мадагаскар. Пробираясь сквозь дикую природу, они встречают причудливых лемуров, озорных пингвинов и открывают для себя важность дружбы, самопознания и принятия своей подлинной природы.
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"Унесенные привидениями"
Рейтинг IMDb: 8.6/10
Жанр: Анимация, приключения, семейный
Страна производства: Япония
Продолжительность: 125 минут
Год: 2001
Производство: Студия Ghibli
Лента "Унесенные привидениями" рассказывает о Чихиро, молодой девушке, которая попадает в мир духов после переезда с родителями в новый район. Чтобы освободить себя и своих родителей от заклятия, она должна пройти через страшную купальню, которой руководит ведьма Юбаба. Чихиро встречает множество волшебных, а подчас и непростых персонажей, пытаясь найти путь назад к человеческому миру.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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