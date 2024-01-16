Мультфильмы, которые следует просмотреть всей семьей

UAportal подготовил подборку из самых любимых и рейтинговых анимационных фильмов с 2001 по 2005 годы. Узнайте о невероятном мире мультфильмов и их влиянии в этот период.

"В поисках Немо"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 104 минуты

Год: 2003

Производство: Pixar Animation Studios

"В поисках Немо" рассказывает о путешествии рыбы-клоуна Марлина, отправляющегося на поиски своего сына Немо, которого поймал аквалангист и поместил в аквариум. Марлин объединяется с забывчивой голубой рыбкой по имени Дори и сталкивается на своем пути с разными испытаниями, в частности с акулами, черепахами и пеликаном.

"Шрек"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2001

Производство: DreamWorks Animation

Этот мультфильм рассказывает историю огра по имени Шрек, отправляющегося на спасение принцессы Фионы с башни, охраняемой драконом. С помощью Осло, болтливого и верного спутника, Шрек сталкивается с такими вызовами, как жестокий лорд Фаркуад и его армия. Во время путешествия между Шреком и Фионой возникает связь, которая приводит к неожиданным ощущениям и счастливому концу.

"Суперсемейка"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 115 минут

Год: 2004

Производство: Pixar Animation Studios

"Суперсемейка" – это семья супергероев, которые должны победить Синдрома, суперзлодея, стремящегося отомстить супергероям. Боб, также известный как Мистер Невероятный, вместе с Хелен, Вайолет и Дэш используют свои удивительные способности, чтобы защитить семью и спасти мир.

"Мадагаскар"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 82 минуты

Год: 2005

Производство: DreamWorks Animation

Мультфильм "Мадагаскар" рассказывает историю льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории, которые после неожиданного происшествия оказались на острове Мадагаскар. Пробираясь сквозь дикую природу, они встречают причудливых лемуров, озорных пингвинов и открывают для себя важность дружбы, самопознания и принятия своей подлинной природы.

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"Унесенные привидениями"

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна производства: Япония

Продолжительность: 125 минут

Год: 2001

Производство: Студия Ghibli

Лента "Унесенные привидениями" рассказывает о Чихиро, молодой девушке, которая попадает в мир духов после переезда с родителями в новый район. Чтобы освободить себя и своих родителей от заклятия, она должна пройти через страшную купальню, которой руководит ведьма Юбаба. Чихиро встречает множество волшебных, а подчас и непростых персонажей, пытаясь найти путь назад к человеческому миру.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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