На любой вкус и тип лица: топ-5 модных стрижек (фото)

Узнайте о 5 самых модных стрижках, которые помогут оставаться стильными и соответствовать тенденциям моды. UAportal подобрал популярные прически на любой вкус.

Шег

Стрижка Шег отличается хаотическими слоями и текстурированным финишем, что придает прическе непринужденный вид. Эта универсальная стрижка подходит для всех типов и длины волос, что делает ее популярным выбором среди модниц.

Пикси

Стрижка Пикси – это смелый выбор, прическа не требует особого ухода и выглядит эффектно. Эта короткая стрижка излучает уверенность и может быть адаптирована к разным формам лица и текстурам волос.

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Боб

Стрижка Боб – вневременный и элегантный выбор. Независимо от того, предпочитаете ли вы гладкое и прямое боб, или волнистое и взъерошенное, эта универсальная стрижка никогда не выйдет из моды.

Каре

Стрижка каре предлагает баланс между длинными и короткими волосами, сочетая гламур с практичностью. Эта прическа средней длины хорошо обрамляет лицо и может быть адаптирована к разным формам лица и текстуре волос.

Блант боб

Блант боб – это смелая и современная прическа с четкими линиями, создающими изящный и изысканный вид. Эта стрижка хорошо подходит для волос разной длины и текстуры.

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