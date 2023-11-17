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Наращивание ресниц: преимущества и недостатки процедуры

Марина Грамович

Наращивание ресниц: преимущества и недостатки процедуры

Наращивание мгновенно подчеркивает вашу природную красоту, придавая длину, объем и густоту ресничкам, однако существуют некоторые риски. UAportal рассказывает, действительно ли следует делать эту процедуру.

Преимущества процедуры

  • Улучшенный внешний вид

Наращенные ресницы эстетически улучшают взгляд, придавая выразительность. Глаза выглядят более привлекательно за счет длинных и густых ресниц.

  • Экономия времени

Одним из главных преимуществ наращенных ресниц является отказ от ежедневного нанесения туши. Время на ежедневный макияж экономится, поскольку глаза и без туши будут смотреться эффектно.

  • Повышение уверенности в себе

Наращенные ресницы повышают самооценку и заставляют почувствовать себя более привлекательной.

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Недостатки процедуры

  • Аллергические реакции

У некоторых людей может развиться аллергия на клей, используемый при наращивании ресниц. Это может привести к покраснению, зуду и даже инфекции.

  • Риск повреждения натуральных ресниц

Неправильное наложение или снятие наращивания может привести к повреждению натуральных ресниц. Смыкание наращенных ресниц может привести к их повреждению и потере.

  • Высокая стоимость и обслуживание

Наращенные ресницы могут стоить дорого и требуют регулярной коррекции для поддержания внешнего вида. Кроме того, для более длительного эффекта необходимо избегать средств на масляной основе, чрезмерного трения и воздействия пара или воды.

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