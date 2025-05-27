Настоящее мороженое своими руками: как приготовить

Настоящее мороженое.

Как в изысканном заведении – собственноручно.

И вот в теплый сезон можно готовить здоровое и изысканное летнее лакомство.

Бананово-клубничный сорбет:

2 небольшие бананы

200 г клубники

лимонный сок

мед – примерно 40–50 г

Мякоть банана нарезаю тоненько, клубнику зачищаю, все выкладываю слоями, поливаю медом и лимонным соком, немного прижимаю, чтобы смесь была плотно в стакане.

Замораживаю примерно 12 часов при -19°C и пропускаю через мороженницу Ninja (режим "сорбет").

Ванильный пломбир:

180 г молока

180 г сливок 30–35%

4 желтка

70 г сахара

10 г ванильного сахара

Смешиваю молоко со сливками, добавляю сахар, ванильный сахар или ваниль, желтки. Ставлю на огонь в сотейник с толстым дном и, интенсивно помешивая, довожу до 82–84°C.

Для шоколадного пломбиров в эту же смесь добавляю 25 г качественного какао и готовлю так же.

Замораживаю на 12–24 часа при -18°C и пропускаю через мороженницу (режим "пломбор").

К уже готовому мороженому вкусно добавить тертый шоколад или орехи. А рецепты могут быть и без заваривания – в режиме "легкое мороженое".

А какие вкусы мороженого любите вы?