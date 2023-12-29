Натуральные дезинфицирующие средства для эффективной уборки дома

Хотя многочисленные средства для уборки доступны в магазинах, вы можете найти некоторые из лучших дезинфицирующих средств прямо у себя дома. UAportal рассказывает о семи природных дезинфицирующих средствах, которые являются не только эффективными, но и экономически выгодными.

1. Мыльный раствор

Знали ли вы, что мыло считается одним из самых эффективных дезинфицирующих средств? Это связано с тем, что наружная оболочка вирусов состоит из жира, а мыло, как известно, расщепляет жиры. Используя простой мыльный раствор, вы можете легко устранить микробы и бактерии из разных поверхностей в вашем доме.

2. Сода и горчица

Сода обладает абразивными свойствами, что делает ее отличным вариантом для чистки поверхностей на кухне, таких как плита, плитка и сантехника, оставляя их блестящими и чистыми. Горчица эффективно отталкивает жир, что делает ее идеальным дополнением к чистящей соде.

3. Лимон

Лимон действует как дезинфицирующее средство, которое отлично устраняет жир, грязь и мыльный налет с плитки. Он также эффективен в борьбе с неприятными запахами. Протирание лимонным соком разделочных досок может устранить стойкие запахи, например рыбы и мяса. Кроме того, лимоны способны бороться с плесенью и придают приятный природный аромат.

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4. Соль

Кроме того, что соль является экономичным средством, она служит эффективным антисептиком. Ее можно эффективно использовать для дезинфекции посуды и чистки различных поверхностей, в том числе сантехники. Замочив кухонную губку в соленой воде можно уничтожить бактерии и микробы.

5. Уксус

Еще одним мощным природным дезинфицирующим средством является уксус, особенно белый. Кислотная природа делает его идеальным средством для борьбы с плесенью, грибком и бактериями в вашем доме. Смешайте уксус с водой, и вы получите эффективное и экологическое универсальное чистящее средство. Он также помогает растворять минеральные отложения на разных поверхностях.

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