Назван в честь гения: факты о Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо, известный актер, не нуждается в представлении. Своей увлекательной игрой и неоспоримым обаянием он завоевал сердца миллионов. UAportal подготовил несколько интригующих фактов о нем, которые могут удивить.

Имя, вдохновленное гением

Своим именем Леонардо Ди Каприо обязан легендарному художнику эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Интересно, что его мать испытала первые толчки, любуясь шедевром да Винчи в музее Уффике во Флоренции, Италия. Приняв это как знак, родители решили назвать сына Леонардо.

Борьба вопреки обстоятельствам

На ранних этапах своей карьеры Леонардо столкнулся с проблемами в поиске агента.

Один агент даже предложил ему сменить имя на Ленни Уильямс, чтобы больше привлечь американскую аудиторию. Однако Лео был непреклонен и отказался менять свое имя.

Это решение привело к полуторагодичной борьбе, посещению многочисленных прослушиваний без успеха. Наконец он нашел агента, который принял его как Леонардо Ди Каприо, что стало поворотным моментом в его карьере.

Читайте также: Три "Оскара", инновации и социальные проблемы: Какое значение Том Круз придал кинематографу

Тихая битва с обсессивно-компульсивным расстройством

За блеском и гламуром Леонардо Ди Каприо на протяжении всей своей жизни молча сражался с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

ОКР – это расстройство психического здоровья, характеризующееся повторяющимися действиями, вызванными навязчивыми идеями. Несмотря на свою болезнь, Лео отказывается разрешить ей определять его жизнь.

Идея экологически чистого места для отдыха

В 2009 году Леонардо Ди Каприо попал в заглавия газет, когда приобрел остров с грандиозной идеей. Его план заключался в создании экологически чистого курорта, состоящего из 36 вилл, которые будут питаться исключительно природными источниками энергии.

Однако процесс реализации этой мечты не был лишен затруднений. Бюрократические препятствия усложняли путь, но в конце концов разрешение на строительство было предоставлено.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !