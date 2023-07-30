Названо число, разрушающее любовь: ваши отношения могут длиться недолго

В ваших отношениях не все гладко? Вы и ваш партнер постоянно ссоритесь? Вы чувствуете, что между вами есть плохая энергия? Астрологи считают, что в этом может быть виновато число, которое не располагает к любви. Если оно присутствует в ваших отношениях, например, номер дома, квартиры и т.д., может повлиять на эмоции.

По словам астрологов, магические значения приписывались числам с древних времен. Считалось, что в них написан божественный закон и порядок. Не все числа имели хорошее значение, некоторые из них излучали негативные вибрации, которые могли повлиять на поведение и эмоции людей.

В нумерологии признано, что есть одно число, которое не способствует любви и отношениям. Оно приносит неудачу и заставляет негативную энергию циркулировать в воздухе. Если это число присутствует в вашей жизни (например, в дате свадьбы или в номере общей квартиры), оно может влиять на эмоции.

Вопреки всем предрассудкам, 13 не считается худшим числом. Одно из самых несчастливых чисел в нумерологии – 4. Его плохая репутация пришла из Китая, и там этого числа особенно избегают. Этого нет в гостиничных номерах и в квартирах. Число 4 опущено, а за 3 сразу следует 5.

Почему это происходит? В нумерологии 4 может предвещать ссоры, проблемы и даже смерть. Энергия числа 4 неблагоприятна и имеет плохие вибрации.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.