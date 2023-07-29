Названы самые неудачные дни августа 2023 года: под особый удар попадут два знака зодиака
Август 2023 года буде полон волшебства, когда заветные мечты могут сбыться, но стоит остерегаться нескольких крайне неблагоприятных дней. В эти даты важно избегать принятия решений, признаний в любви и обмена информацией. Стоит отложить официальные встречи и финансовые вопросы.
Самые неблагоприятные дни августа 2023
2 августа – среда,
8 августа – вторник,
10 августа – четверг,
15 августа – вторник,
17 августа – четверг,
18 августа – пятница.
Больше всего неприятностей в августе может свалиться на Весов и Близнецов. Мало того, что в августе для них нет благоприятных дней, так еще и несчастливые даты ударят по ним сильнее всего. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.
Кому еще ждут проблемы в августе
2 августа сулит проблемы Львам,
8 августа принесет несчастье Тельцам и Близнецам,
10 августа Весов ждут неудачи,
15 августа – несчастливое для Козерогов,
17 августа – плохой день для Стрельцов в финансовых вопросах,
18 августа испортит настроение Скорпионам.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.
По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.
Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.