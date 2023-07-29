Названы самые неудачные дни августа 2023 года: под особый удар попадут два знака зодиака

Август 2023 года буде полон волшебства, когда заветные мечты могут сбыться, но стоит остерегаться нескольких крайне неблагоприятных дней. В эти даты важно избегать принятия решений, признаний в любви и обмена информацией. Стоит отложить официальные встречи и финансовые вопросы.

Самые неблагоприятные дни августа 2023

2 августа – среда,

8 августа – вторник,

10 августа – четверг,

15 августа – вторник,

17 августа – четверг,

18 августа – пятница.

Больше всего неприятностей в августе может свалиться на Весов и Близнецов. Мало того, что в августе для них нет благоприятных дней, так еще и несчастливые даты ударят по ним сильнее всего. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.

Кому еще ждут проблемы в августе

2 августа сулит проблемы Львам,

8 августа принесет несчастье Тельцам и Близнецам,

10 августа Весов ждут неудачи,

15 августа – несчастливое для Козерогов,

17 августа – плохой день для Стрельцов в финансовых вопросах,

18 августа испортит настроение Скорпионам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.