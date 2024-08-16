Названы животные, находящиеся под угрозой исчезновения

Откройте для себя одних из самых редких существ планеты

UAportal рассказал, какие существа находятся на пороге исчезновения. Узнайте больше о животных из красной книги и сколько их всего осталось на Земле.

Красный волк

Красный волк, обитающий в регионах Центральной и Южной Азии, является одним из самых редких животных в мире. В дикой природе осталось около 2 тысяч красных волков, и их существование находится под угрозой исчезновения.

Красный волк. Источник: · Pixabay Красный волк. Источник: · Pixabay

Амурский леопард

Амурский леопард, численность популяции которого в дикой природе оценивается в 84 особи. Этот величественный леопард, обитающий в отдаленных лесах Дальнего Востока, оказался под угрозой из-за браконьерства, уничтожения среды обитания и конфликта между человеком и дикой природой.

Амурский леопард. Источник: · Pixabay Амурский леопард. Источник: · Pixabay

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Яванский носорог

Яванский носорог, один из самых редких крупных млекопитающих в мире, в дикой природе осталось менее 70 особей. Родом из Индонезии, эти носороги оказались под угрозой из-за утраты среды обитания и браконьерства ради их рогов, что приводит к дальнейшему сокращению их численности.

Яванский носорог. Источник: Freepik Яванский носорог. Источник: Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили составляющие запаха людей, наиболее привлекающих комаров.

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