Не нужно тянуть все на себе: как научиться говорить 'нет'

Умение говорить "нет" – важный навык для личного и профессионального роста. UAportal рассказал, что это требует умения расставлять приоритеты и эффективно определять границы.

Определение приоритетов

Расставляйте личные и профессиональные приоритеты, используя четкий и определенный подход, чтобы создать прочный фундамент для принятия решений. Создайте график, определяющий обязательства и обязанности, чтобы четко визуализировать время и обязательства.

Развивайте уверенность в себе, практикуясь говорить "нет" мелким просьбам или обязательствам, не соответствующим вашим приоритетам. Отказывая в новой просьбе, сообщите о своей текущей нагрузке или обязательстве, чтобы показать важность ваших текущих задач и приоритетов.

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Используйте заранее подготовленные ответы

Имея заранее подготовленный ответ, вам будет легче сказать "нет" в нужный момент. Можно использовать такие фразы как "Я ценю ваше предложение, но у меня есть другие обязательства" или "Я не в состоянии взять это на себя сейчас". Практика таких ответов, чтобы они звучали естественно, может снизить давление в ситуациях нежелательных просьб.

Учитесь делегировать полномочия и расставлять приоритеты

Признайте ценность делегирования задач компетентным лицам для эффективного управления рабочей погрузкой и обязательствами. Определять приоритетность задач, используя методы тайм-менеджмента и пересматривайте последствия новых обязательств. Принимайте сознательные решения с учетом долгосрочной перспективы согласования и выполнения новых запросов.

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