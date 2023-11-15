Не только для чистки зубов: три лайфхака с зубной пастой

Как еще можно применить зубную пасту

В этой статье UAportal подготовил три неожиданных и практичных способа использования зубной пасты в повседневной жизни. Мы раскроем скрытый потенциал зубной пасты с помощью этих нестандартных советов.

Альтернативное чистящее средство

Зубная паста может творить чудеса как универсальное чистящее средство. Ее абразивная текстура и мягкие отбеливающие свойства делают ее эффективным средством для удаления пятен и грязи с разных поверхностей. Попытайтесь нанести небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань и осторожно оттереть стойкие пятна на обуви, ювелирных украшениях или даже на автомобильных фарах.

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Быстрое лечение акне

Антибактериальные свойства и подсушивающий эффект помогут снизить размер прыща и его покраснение. Просто нанесите небольшой кусочек зубной пасты непосредственно на акне, оставьте на ночь, а утром смойте и цвет лица заметно улучшится.

Удаление стойких запахов

Зубная паста не только освежает дыхание, но может устранить стойкие запахи. Выдавите небольшое количество зубной пасты на руки и потрите их вместе, чтобы избавиться от нежелательного запаха после работы с рыбой или чесноком. Ее природные дезодорирующие свойства нейтрализуют неприятный запах и оставят руки свежими.

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