Не только для разогрева пищи: Как микроволновка помогает в быту
Микроволновые печи часто воспринимаются как кухонные приборы, которые используются исключительно для разогрева пищи. UAportal рассказывает, как еще использовать микроволновку в быту.
1. Восстановление разделочной доски
Разделочные доски являются важными инструментами на многих кухнях, на них часто попадают разные продукты, которые могут оставлять после себя нежелательные запахи и пятна. Даже самая тщательная мойка не может полностью устранить эти проблемы. Однако микроволновка может прийти на помощь. За исключением пластиковых и крупногабаритных разделочных досок, выполните следующие действия:
- Натрите поверхность доски кусочком лимона и мыльным раствором.
- Поместите ее в микроволновку на 10-20 секунд.
– В завершение промойте доску теплой водой.
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2. Обновление скотча
Со временем скотч теряет свои клейкие свойства, что вызывает разочарование и делает его неэффективным. К счастью, с помощью микроволновки вы можете восстановить его липкость.
Поместите ленту в микроволновку и поставьте ее на 30 секунд на мощность 800-1000 Вт. После этого вы увидите, что скотч восстановил свою липкость и снова готов служить вам по назначению.
3. Возвращение вкуса и аромата специям
Несвежие или безвкусные специи могут стать разочарованием. К счастью, с помощью микроволновки можно вернуть им вкус и аромат. Для этого используйте следующие простые шаги:
- Высыпьте приправы на тарелку, обеспечив равномерное распределение по всей поверхности.
- Поставьте тарелку в микроволновку на максимальную мощность на 40 секунд – 1 минуту.
Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.
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