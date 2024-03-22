Не только для запекания: креативные идеи использования алюминиевой фольги в обиходе

Алюминиевая фольга – это больше, чем просто кухонные принадлежности. UAportal подготовил несколько интересных идей для максимального использования этого распространённого бытового предмета.

Кухонные уловки

Алюминиевая фольга – многофункциональный и удобный инструмент на кухне. Один из оригинальных способов ее использования – накрывать края пирога во время выпечки, чтобы предотвратить его пригорание.

Еще один отличный трюк – завернуть основу зеленого лука в фольгу, запечатав корни, в результате вы сможете овощ оставить свежим на более долгое время. Кроме того, из фольги можно сделать импровизированную воронку, чтобы легко переливать жидкость из одной емкости в другую.

Новаторские способы

В сфере рукоделия алюминиевая фольга предлагает некоторые нестандартные возможности. К примеру, вы можете использовать ее как основу для создания фактурных картин, нанося краску на поверхность фольги и прижимая ее к бумаге, чтобы создать уникальный дизайн.

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Еще один хитрый способ использования – создание рельефных рисунков путем вдавливания тупого предмета в фольгу для получения узоров с выступами. Вы также можете использовать эти материалы для создания собственных трафаретов, обводя желаемый рисунок и вырезая ножницами.

В уходе за садом

Уникальные свойства фольги также могут быть использованы в садоводстве и уходе за приусадебным участком. К примеру, размещение полосок алюминиевой пленки в садовом хозяйстве может отпугнуть нежелательных вредителей, таких как птицы или дикие животные.

Кроме того, обертывание пленкой нижних стволов молодых деревьев может оградить их от повреждения грызунами или прямыми солнечными лучами. Еще один садовый трюк – выстелить дно кашпо фольгой, чтобы предотвратить протекание воды и вымывать почву.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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