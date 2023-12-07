Не только в кулинарии: 4 секрета использования соли

Помимо улучшения вкуса блюд, соль может быть полезна во многих других областях, включая домашние дела и косметические практики. UAportal рассказывает о четырех малоизвестных лайфхаках, которые могут сделать соль вашим секретным оружием.

1. Попрощайтесь с кругами под глазами

Нежелательные мешки и темные круги под глазами могут быть подлинным разочарованием, особенно с возрастом. Но не бойтесь, ведь на помощь может прийти простой солевой раствор. Приготовьте смесь, растворив чайную ложку соли в пол-литра воды. Смочите вату в этом растворе и аккуратно уложите на проблемные зоны.

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2. Выведение сложных пятен

Соль демонстрирует отличные способности в борьбе со стойкой грязью, что делает ее идеальным средством для чистки кухонных принадлежностей. Щедро посыпьте загрязненную поверхность солью, добавьте воды и поставьте на огонь. Ваша посуда и кухонные принадлежности отблагодарят вас новым блеском.

3. Борьба с муравьями

Часто в доме могут заводиться муравьи. Чтобы воспрепятствовать их продвижению в ваше жилое пространство, используйте соль как действенное средство для борьбы.

4. Освежите свою разделочную доску

Ваша доска для нарезки приобретает неприятный запах от различных ингредиентов? Обновите ее свежесть, обработав простым раствором соли. Затем промойте доску водой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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