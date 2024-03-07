Не упустите момент: правильное время и техника обрезки смородины

Когда дело доходит до выращивания смородины, небольшое внимание имеет большое значение для обеспечения щедрого урожая. Хотя эти выносливые растения не нуждаются в особом уходе, одной из важнейших задач является обрезка, которая готовит кусты к оптимальному росту. UAportal рассказал, как правильно обрезать черную, красную и белую смородину, чтобы получить хороший урожай.

Понимание сроков и важности весенней обрезки

Обрезка смородины в начале весенних месяцев имеет несколько целей. Во-первых, она способствует более сильному росту куста до начала цветения и плодоношения. Удаляя определенные побеги, растение сохраняет энергию для более важных задач. Кроме того, весенняя обрезка позволяет осмотреть кусты на наличие признаков болезней или вредителей, что позволяет вовремя вмешаться.

Для успешной обрезки очень важно правильно выбрать время. Очень важно провести эту процедуру до того, как почки начнут набухать и сокодвижение станет активным. Хотя конкретный период может отличаться в зависимости от региональных условий, обычно рекомендуется начало-середина марта. Перед обрезкой выполните предварительные работы, такие как очистка почвы под кустами от снега, сорняков и мульчи. Рыхление почвы создает оптимальную среду для обрезки.

Хотя уход за черной, красной и белой смородиной имеет много общих черт, следует обратить внимание на некоторые ключевые отличия, особенно во время весенней обрезки.

Обрезка черной смородины: Пошаговая инструкция

1. Для обрезки кустов смородины используйте острый секатор. Удаляйте следующее:

– Сухие, сломанные, искривленные и подмерзшие побеги.

– Старые побеги, ставшие темно-коричневыми.

– Очень тонкие и больные ветви.

– Побеги, загромождающие куст, мешая правильному росту.

2. Сформируйте желаемую форму куста, укоротив однолетние побеги на 10 см.

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Правильная техника обрезки красной и белой смородины

В отличие от черной смородины, красная и белая смородина требует менее интенсивной обрезки, поскольку может обильно плодоносить до 8 лет. При обрезке этих сортов очень важно сохранить как молодые, так и старые побеги на кустах. Следуйте следующим рекомендациям:

– Удаляйте очень старые и больные ветки.

– Обрезайте верхние, незрелые части побегов.

– Следите за появлением "бычьих голов" – распространенной проблемой для всех сортов смородины. Эти своеобразные, раздутые почки свидетельствуют о наличии почечного клеща. Решите эту проблему, удалив зараженные почки путем обрезки или прищипывания, предотвращая распространение вредителей.

При обрезке обратите внимание на сердцевину срезанной ветки. У здоровой ветки будет зеленая сердцевина, что свидетельствует о ее жизнеспособности. И наоборот, потемневшая сердцевина может свидетельствовать о заражении смородиновым стеклярусом. Если вы заметили на ветвях отверстия с трупами, вероятными виновниками являются личинки златогузки.

В таких случаях решающее значение имеет своевременная обработка от вредителей. Не забудьте сжечь старые, больные ветки, а также почки, пораженные болезнями.

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