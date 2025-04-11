Не весь кофе одинаково полезен. Речь идет не о растворимом, а о заварном

ИДЕАЛЬНЫХ НЕТ – ДАЖЕ НА НЕБЕ ЕСТЬ ОБЛАКА – опубликованы результаты нового исследования о кофе.

Друзья, как и обещала, подготовила для Вас "свежезаваренную" информацию о кофе.

Казалось бы, мы знаем про кофе все.

Что кофе:

• уменьшает риск болезни Паркинсона,

• защищает печень,

• улучшает концентрацию внимания,

• и даже ассоциируется с более длительной продолжительностью жизни.

И вот – опять сенсация:)

Не весь кофе одинаково полезен. Речь идет не о растворимой, а о заварной.

Недавно опубликованное исследование в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases изучало влияние различных методов приготовления кофе на содержание #дитерпенов - #кафестола и #кахвеола - которые могут повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови.

ЧТО ТАКОЕ ДИТЕРПЕНЫ?

Кафеол и кафестол – это жирорастворимые соединения из кофейных зерен.

С одной стороны, они обладают многими ценными свойствами:

являются антиоксидантами и защищают сердце, мозг и печень от старения;

обладают противовоспалительными эффектами и полезны при аутоиммунных болезнях, нарушениях обмена веществ;

противораковое действие, потому что угнетают рост опухолей, поддерживают здоровье печени, предотвращают накопление жира в ней.

А с другой — повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП: расшифровывается как липопротеинов низкой плотности), если попадают в организм в значительных дозах.

И здесь все зависит от того, как вы завариваете кофе.

Шведские ученые проверили 14 больничных кофемашин.

*Примечание, почему больничных: потому что у них все аппараты в больницах бесплатны и стоят повсюду.

И что обнаружили:

В кофе из автоматов – 176 мг/л кафестола,

В фильтрованной (через бумажный фильтр) - всего 12 мг/л,

То есть в 15 раз больше вредных соединений в "офисном" кофе.

Выходит, что питье 40 лет кофе "из автомата" - это +36% к риску сердечно-сосудистых заболеваний (по крайней мере, так считают шведские ученые).

КТО ВИНОВЕН? ТЕХНИКА

• Эспрессо-машины с металлическими фильтрами – лидеры по содержанию дитерпенов (до 2447 мг/л!).

• Френч-пресс и гейзерный кофе – умеренное количество (примерно 90 мг/л) (моя мама явно что-то знает, потому что это его любимый способ).

• Капсульные кофеварки – почти безопасны в этом смысле, потому что выдают концентрат, но содержат консерванты (ничего хорошего).

• Кофе "из плиты" без фильтра - высокая концентрация дитерпенов, иногда более 1000 мг/л.

А КАК О БУМАЖНЫХ ФИЛЬТРАХ?

Они спасают? Да, но не совсем.

Такие фильтры эффективно задерживают дитерпены – это правда.

Но большинство современных бумажных фильтров изготовлены не из чистой бумаги, а с добавлением полимерных нитей (микропластика).

Именно они не дают фильтру размокать от горячей воды.

Эти нити не видны глазу, но при заваривании микроскопически попадают в напиток – как это уже известно из исследований о чайных пакетиках (когда-то я об этом уже писала).

Итак, фильтрованный кофе – меньше дитерпенов, но… микропластик в чашке.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Оптимальные варианты:

1. Уменьшить частоту кофе из эспрессо-машины или френч-пресса.

Эти методы дают больше дитерпенов, повышающих "плохой" холестерин.

2. Выбирать фильтрованный кофе.

Лучше всего — небеленые бумажные фильтры без пластика или многоразовые фильтры из ткани (например, из конопля или хлопка).

3. Френч-пресс? Да, но время от времени, а не трижды в день.

4. Всегда важно не только что вы пьете, но и как именно Вы это готовите.

И что теперь? А ничего.

Жизнь она такая и есть: неоднозначная. Приходится балансировать.

То есть в данном случае принимаем информацию во внимание и контролируем свой уровень холестерина.

Пойду я себе приготовлю кофейку, как говорят у нас на Закарпатье:)

Вопрос к Вам:

А Вы какой кофе пьете каждый день?

Знали ли раньше о дитерпене?

Проверяете ли регулярно уровень холестерина (липидограмму)?