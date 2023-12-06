Не желтое и не горит: опровержение пяти распространенных мифов о Солнце

Откройте для себя правду о нашем небесном светиле, развенчивая распространенные мифы, существовавшие годами. UAportal рассказал о пяти самых распространенных ложных представлениях о Солнце.

Желтый цвет

Вопреки расхожему мнению, Солнце не желтое. Правда, с Земли оно может казаться желтым из-за нашей атмосферы. При наблюдении из космоса оно на самом деле белое.

Солнце жесткое

Многие представляют нашу звезду, как твердую, огненную массу. Однако Солнце – это гигантский шар, состоящий преимущественно из водорода и гелия.

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Самая большая звезда

Один из распространенных мифов утверждает, что Солнце – самая большая звезда во Вселенной. Важно отметить, что хотя оно действительно велико, оно не самая большая звезда. Существует множество звезд, превосходящих Солнце по размерам.

Огневая пуля

Вопреки распространенному заблуждению, Солнце не горит как огонь. Его энергия происходит от ядерного синтеза, а не от горения. Высокое давление и температура в ядре Солнца способствуют слиянию атомов водорода, высвобождая при этом энергию.

Неподвижное солнце

Пятый миф о Солнце состоит в том, что оно неподвижно. В действительности оно находится в постоянном движении. Оно вращается вокруг своей оси, совершая полный оборот примерно каждые 25 дней. Кроме того, Солнце вращается вокруг центра галактики Млечный Путь, совершая один оборот примерно за 230 миллионов лет.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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