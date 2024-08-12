Не женился из-за науки: интересные факты о Николе Тесле

UAportal подготовил 5 интересных фактов о Николе Тесле. Узнайте, что особенного было в жизни гениального изобретателя.

Беспрецедентные привычки сна

Тесла утверждал, что спал всего два часа каждую ночь, но это утверждение не имеет никаких существенных доказательств или подтверждающих его свидетельств.

Любил виски

К эпохе сухого закона в США Тесла имел привычку ежедневно смаковать виски. Эта увлекательная подробность добавляет интриги вокруг его многогранной личности.

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Преданность делу

Тесла никогда не вступал в институт брака, поскольку твердо верил, что семейные обязательства помешают его неустанному стремлению к научному прогрессу.

Провокационные заявления

Известно, что Тесла делал дерзкие заявления, такие как его участие в разработке "луча смерти" и получение радиосигналов с Марса. Хотя некоторые трактуют эти заявления буквально, вполне вероятно, что Тесла либо любил игривые театральные представления, чтобы привлечь внимание, либо стремился разжечь интригу вокруг своей новаторской работы.

Финансовый кризис

Несмотря на свою гениальность, Тесла постоянно попадал в долговую ловушку, тратя больше, чем зарабатывая. Эта модель денежной борьбы стояла неизменным препятствием на протяжении всей его жизни.

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