Непревзойденная сакура: как правильно высаживать это дерево

Когда дело доходит до посадки сакуры у вашего дома, следует учитывать несколько ключевых факторов. UAportal подготовил рекомендации по этому вопросу.

Сакура преуспевает на участках с большим количеством солнечного света, поэтому очень важно выбрать место, которое будет получать достаточно дневного света.

Однако избегайте высаживать ее на северной стороне дома, поскольку земля там прогревается медленнее. Кроме солнечного света, следует учитывать размер сакуры. Эти деревья могут достигать высоты до 12 метров, поэтому рекомендуется избегать высадки их слишком близко к дому.

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Дайте им достаточно места для роста. Перед посадкой убедитесь, что почва хорошо дренирована, слегка кислая и имеет сбалансированный уровень влаги.

Сакуры предпочитают дренированные, влажные, слабокислые или нейтральные почвы. Для нежного цветения сакуры важно обеспечить постоянный уход, включающий регулярную обрезку, подкормку и полив. Сбалансированный состав почвы с необходимым количеством азота и калия также имеет важное значение.

Одним из аспектов, который следует учитывать, является окружение сакуры. Избегайте высаживать рядом другие деревья, которые создавали бы тень.

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