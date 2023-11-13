Нетрадиционные способы использования горчицы: для чего она понадобится

Добавление острой горчицы к блюдам – широко известная кулинарная практика, особенно в сочетании с разными мясными блюдами. Однако универсальность этой специи выходит за пределы кухни, придавая большую пользу в быту. UAportal расскажет, как использовать горчицу нетрадиционными способами.

Мытье посуды

Хозяйки часто отказываются от бытовой химии, используя горчицу для мытья посуды. Свойства горчицы помогают легко отмыть загрязнения.

Читайте также: Пять необычных способов использования уксуса в быту: полезные лайфхаки

Способствует улучшению состояния волос

Используя очищающие свойства, горчица может заменить обычный шампунь. Смешайте 2-3 ложки горчичного порошка с водой до получения пюреобразной консистенции и вотрите в корни волос. Считается, что этот нестандартный горчичный шампунь может ускорить рост волос.

Стирка одежды

Не все пятна можно легко вывести с помощью стиральной машины. Однако с этим может справиться горчица. Предварительно замочите загрязненную одежду в воде с горчицей всего на 20 минут, это поможет вывести пятна. После этого стирайте вещи в стиральной машине обычным способом.

Согревающие свойства

Хотя многие знают о согревающих свойствах горчицы, которую обычно используют для борьбы с симптомами простуды, менее известно применение – успокаивающие ванночки для ног. Всего 20 минут расслабления могут обеспечить необходимую передышку. Не забудьте после этого надеть шерстяные носки для дополнительного тепла.

Напомним, мы рассказали о действенном способе очистки мягкой мебели с помощью пены для бритья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !