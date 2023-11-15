Нетрадиционные способы использования пива: вы удивитесь

UAportal подготовил подборку уникальных способов использования пива. От удаления сложных пятен до отпугивания садовых вредителей и даже ухода за волосами – пиво может стать универсальным и неожиданным решением для повседневных ситуаций.

Пятновыводитель

В следующий раз, когда на любимую рубашку прольется пиво, на помощь может прийти банка из-под пива. Сложные пятна, особенно на таких тканях как хлопок и лен, можно эффективно вывести с помощью пива.

Метод прост – налейте пиво прямо на пятно, оставьте на несколько минут, а затем продолжайте обычную стирку. Содержащийся в пиве углекислый газ помогает вывести пятно, а содержание алкоголя действует как растворитель.

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Средство от слизней

У пива есть способ использования в качестве натурального и нетоксичного средства от слизней. Наполните пивом неглубокую миску или чашку и поставьте ее в места поражения в саду.

Аромат пива будет привлекать улиток, завлекая его в емкость. Этот экологически чистый метод защитит растения от назойливых улиток, не прибегая к вредным химикатам.

Кондиционер для волос

Белки и питательные вещества, содержащиеся в пиве, могут улучшить здоровье и внешний вид волос. После мытья головы мягкими массирующими движениями нанесите небольшое количество пива на волосы и оставьте на несколько минут, а затем тщательно смойте. Выбирайте пиво с мягким ароматом, чтобы предотвратить появление стойкого пивного запаха.

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