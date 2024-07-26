Неудача записана в гороскопе: три знака зодиака, которым не везет

Каждый человек стремится добиться счастья в жизни и для этого прикладывает невероятные усилия, однако иногда результат бывает не слишком ожидаем. По мнению астрологов, от судьбы, записанной на звездах, может зависеть и то, насколько счастливы вы можете быть в жизни.

Эксперты по вопросам астрологии подчеркивают, что человеческие отношения, дружба, ошибки во многих случаях зависят от того, что нам приготовила судьба. Об этом говорится в материале издания GK24 .

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Водолей

С женщинами-Водолеями довольно часто встречается много комических и неудачных ситуаций. Встретить черного кота, наступить на что-то грязное, порвать одежду, забрызгать на улице машину – это обыденность для Водолея.

Близнецы

Несмотря на то, что Близнецы очень решительны в действиях и они очень нацелены на результат, но на этом пути есть много препятствий. Их проблемы возникают из-за того, что им неудача записана на звездах.

Львы

Судьба распорядилась так, что представителям этого знака зодиака нет причин играть в лотерею. Вероятность того, что они выиграют, очень мала. Более того, они часто пропускают автобус или утром по неизвестным причинам не звонит будильник. Быть Львом – непростое испытание.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о лучших любовниках среди знаков зодиака.

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