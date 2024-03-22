Незабываемые и веселые истории: комедии, которые нужно посмотреть

UAportal подготовил подборку из пяти комедийных фильмов 2018-2021 годов. Благодаря замечательной игре актеров и увлекательным сюжетам, эти фильмы очаровали зрителей и оставили незабываемый след в их памяти.

"Однажды в… Голливуде"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 161 минута

Год: 2019

Главный продюсер: Дэвид Гейман

"Однажды в... Голливуде" происходит в Лос-Анджелесе 1969 года и рассказывает историю угасающей звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его давнего дублера Клиффа Бута. В то время как Золотой век Голливуда подходит к концу, эти двое пытаются сориентироваться в этой области, тогда как Рик пытается найти свое место среди новых направлений.

"Зеленая книга"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Жанр: Биография, комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 130 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Джим Берк

"Зеленая книга" рассказывает настоящую историю афроамериканского классического пианиста доктора Дональда Ширли и его итало-американского водителя Тони Валелонга. В 1960-х годах Тони нанимается возить Ширли в концертном туре через районы Юга. Столкнувшись с дискриминацией и разными взглядами, они формируют невероятную дружбу, основанную на совместном опыте и способности преодолевать расовые стереотипы.

"Круэлла"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Комедия, криминал

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 134 минуты

Год: 2021

Главный продюсер: Эндрю Ганн

"Круэлла" – это история происхождения одной из самых культовых злодеев Диснея, Круэллы де Виль. Действие фильма разворачивается в Лондоне 1970-х годов и рассказывает о ранней жизни талантливой, но эксцентричной дизайнер одежды Эстелли, которая впоследствии становится скандально известной Круэллой.

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"Шазам!"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Боевик, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность 132 минуты

Год: 2019

Главный продюсер: Питер Сафран

"Шазам!" рассказывает историю Билли Бэтсона, проблемного четырнадцатилетнего приемного парня, которому загадочный древний колдун дарит необычайные суперсилы. Произнеся имя волшебника "Шазам", Билли превращается в взрослого супергероя, и каждая буква этого слова дает ему особые способности. Используя свои новые силы, Билли должен победить злого доктора Таддеуса Сивану, стремящегося использовать те же способности, что и Билли.

"Меня зовут Долемайт"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Биография, комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 118 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Эдди Мерфи

"Меня зовут Долемайт" рассказывает удивительную реальную историю Руди Рея Мура, художника и легендарного комика, создавшего культового персонажа Долемайта. Действие фильма разворачивается в 1970-х годах, когда Мур становится продюсером и снимается в ряде фильмов об эксплуатации рабов, становясь настоящим культурным феноменом и преодолевая препятствия на своем пути.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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